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Минобороны России заявило о подготовке провокации в Харькове

Ведомости

Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В городе Харьков украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов. По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня», — заявил он.

В Минобороны считают, что установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, которые находятся за пределами города. Целью провокации является вызов ответного огня российской артиллерии по жилому сектору Харькова, заявил Конашенков.

Помимо этого, Конашенков заявил о доставке гуманитарного груза в Херсон. Всего, по данным военного ведомства, город получил 140 тонн продовольствия и медикаментов.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило о провокации украинских националистов у Запорожской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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