Минобороны России заявило о подготовке провокации в Харькове
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В городе Харьков украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов. По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня», — заявил он.
В Минобороны считают, что установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, которые находятся за пределами города. Целью провокации является вызов ответного огня российской артиллерии по жилому сектору Харькова, заявил Конашенков.
Помимо этого, Конашенков заявил о доставке гуманитарного груза в Херсон. Всего, по данным военного ведомства, город получил 140 тонн продовольствия и медикаментов.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.