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В Верховной Раде заявили, что Зеленский не покидал Украину

Ведомости

Президент Владимир Зеленский не покидал Украину, он все еще находится в Киеве, сообщила пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-канале. Таким образом представители Верховной Рады прокомментировали слухи об эвакуации главы государства. 

«Президент Владимир Зеленский в Киеве. Он со своим народом», — отметили в пресс-службе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. По его словам, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию президента во Львове.

3 марта в своем очередном обращении Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию. «Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать. Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что на данном этапе переговорным процессом будут заниматься делегации двух стран. «Вчера состоялся второй раунд переговоров: сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

Ранее по теме: Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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