В Верховной Раде заявили, что Зеленский не покидал Украину
Президент Владимир Зеленский не покидал Украину, он все еще находится в Киеве, сообщила пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-канале. Таким образом представители Верховной Рады прокомментировали слухи об эвакуации главы государства.
«Президент Владимир Зеленский в Киеве. Он со своим народом», — отметили в пресс-службе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. По его словам, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию президента во Львове.
3 марта в своем очередном обращении Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию. «Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать. Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — заявил Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что на данном этапе переговорным процессом будут заниматься делегации двух стран. «Вчера состоялся второй раунд переговоров: сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегаций доносить друг до друга четко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.