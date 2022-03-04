Турция не будет закрывать воздушное пространство для России
Турция не будет закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов по стратегическим соображениям, сообщило местное агентство Anadolu со ссылкой на министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу. При этом страна закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных судов в соответствии с положением Конвенции Монтре.
«Cтратегически и гуманитарно важно, чтобы наше воздушное пространство было открыто, поэтому мы держим его открытым», — сказал Чавушоглу. По его словам, благодаря сохранению авиасообщения Турция может эвакуировать своих граждан с территории Украины. Кроме того, 3 марта в Стамбул из Сочи удалось доставить специальную наблюдательную миссию ОБСЕ.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталье.
Правительство Турции также решило не вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона выступает за прекращение военных действий, поддерживает Украину, при этом не хочет портить отношения с Россией. Отношения Турции и России показали, что конфликты можно решить с помощью дипломатии, отметил Калын.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера предпринята в качестве ответа на начало российской военной операции на Украине. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.