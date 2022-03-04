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Шойгу обсудил с генсеком ООН ситуацию на Украине

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. 

В сообщении говорится, что Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах проведения военной операции на территории Украины. «Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса», — указано в сообщении. 

По словам Шойгу, в ходе военной операции российская армия использует высокоточные средства, чтобы вывести из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины. Российская армия при этом не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права, подчеркнул глава Минобороны.

«Министром обороны подчеркнуто, что российскими военнослужащими созданы коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых российскими подразделениями Вооруженных Сил районах. Вместе с тем националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать», — говорится в заключении. Генсек в свою очередь попросил повысить эффективность взаимодействия профильных структур ООН с Минобороны по решению гуманитарных вопросов на Украине. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основная цель России в ходе военной операции — это избавить Украину от «огромного количества соединений националистического характера, бандеровцев и националистов». По его словам, это «настоящие неонацисты, которые в 2014 г. начали «просто убивать своих людей, обстреливать и пытать их на юго-востоке Украины».

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о целях военной операции на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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