Путин назвал тяжелым решение о военной операции на Украине
Президент России Владимир Путин назвал тяжелым решение о начале военной операции на Украины. Трансляцию встречи российского лидера с женщинами летного состава российских авиакомпаний ведет телеканал «Россия 24».
«Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение, тяжелое решение без всяких сомнений», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, чем закончится военная операция на Украине.
По словам главы государства, цели российской операции на Украине — денацификация и демилитаризация страны, придание ей нейтрального статуса. Он приведет к тому, что «уже в НАТО не соберутся».
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.