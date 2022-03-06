Джонсон исключил участие НАТО в конфликте на Украине
События на Украине не являются конфликтом НАТО и ни одна страна альянса не планирует посылать туда боевые подразделения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Это не конфликт НАТО, и он им не станет. Ни один союзник не посылал боевые части в Украину. У нас нет вражды к русскому народу, и у нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — написал Джонсон в своей статье для The New York Times.
Он добавил, что в ближайшем будущем у Украины не было «серьезных перспектив членства в НАТО», а Великобритания была готова ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности. Джонсон и другие западные лидеры общались с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «понять его точку зрения».
Действия по укреплению евроатлантической безопасности включают в себя укрепление восточного фланга НАТО и поддержку европейских стран, не входящих в альянс и потенциально «подверженных риску российской агрессии», отметил британский премьер. В числе таких стран он назвал Молдавию, Грузию и государства Западных Балкан.
Военный альянс НАТО устранился из ситуации на Украине, позиция блока не вызывает уважения, ранее говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Проблема здесь не только для Украины, но и для самой НАТО, просто в альянсе этого еще не понимают. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», — сказал министр.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.