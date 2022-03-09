Песков обвинил США в ведении экономической войны против России
Вашингтон де-факто ведет экономическую войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно безусловно [Америка] объявила экономическую войну России, и она ведет эту войну. Да это де-факто так и есть», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
В ответ на вопрос о том, какие есть возможности у России не проиграть в этой войне, представитель Кремля сказал: «делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам».
На фоне военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, западные страны ввели массированные экономические санкции против России. Под ограничения попал в том числе Банк России, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заблокировано будет около половины финансовых резервов ЦБ, поскольку они находятся в странах — членах G7.
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
В целом ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и другие. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.