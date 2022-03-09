Песков обвинил США в ведении экономической войны против России

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.