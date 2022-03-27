Президент ФРГ предупредил о «сложных днях» из-за ситуации на Украине
Трудности, вызванные ситуацией на Украине, коснутся и жителей Германии, страну ожидают «сложные дни», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении к участникам концерта солидарности с Украиной.
«Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <...>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», — сказал Штайнмайер (цитата по ТАСС).
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости учитывать обратный эффект от санкций в отношении России на страны, которые их ввели. Такой эффект, по его словам, должен быть «преодолимым».
По словам канцлера, Европа и ее партнеры приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились в отношении такой большой страны. Ограничения влияют на экономическое развитие России, а их последствия будут еще более драматичными, отметил Шольц. Он добавил, что все страны — члены ЕС разделяют долгосрочную цель снижения зависимости Европейского союза от импорта российских нефти, газа и угля. 7 марта Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся.
Введенные после начала военной операции на Украине санкции против России вызвали рост мировых цен на сырье, электроэнергию, металлы и продукты питания, а также сбои в цепочках поставок, ускорив инфляцию в западных странах. Вероятность отказа от импорта большей части энергоносителей из России может спровоцировать еще больший скачок цен и в конечном итоге – глобальную рецессию, отмечали в своей статье экономисты Федерального резервного банка (ФРБ).
Вице-премьер РФ Александр Новак 23 марта говорил, что санкции ЕС против российских нефтяных компаний могут привести к существенной дестабилизации европейского рынка автомобильного топлива, вплоть до введения нормирования его потребления.