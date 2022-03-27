Президент ФРГ предупредил о «сложных днях» из-за ситуации на Украине

«Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <...>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», — сказал Штайнмайер (цитата по ТАСС).