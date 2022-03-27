Мединский назвал даты очных переговоров делегаций России и Украины

Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на «комплексном договоре», заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для России позиции, пояснил помощник президента. Самыми важными аспектами для Москвы являются демилитаризация и денацификация Украины, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций. Мединский подчеркнул, что украинская сторона наиболее обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае полного отказа от вступления страны в НАТО.