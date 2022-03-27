Мединский назвал даты очных переговоров делегаций России и Украины
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе в очном формате.
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. Делегации сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим, заявил 25 марта Мединский. По его словам, переговоры между экспертными группами идут в режиме видео-конференц-связи два-три раза в неделю.
Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на «комплексном договоре», заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для России позиции, пояснил помощник президента. Самыми важными аспектами для Москвы являются демилитаризация и денацификация Украины, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций. Мединский подчеркнул, что украинская сторона наиболее обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае полного отказа от вступления страны в НАТО.
22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным темы Крыма и Донбасса. По его словам, чтобы найти выход в этих вопросах, нужно «сделать этот первый шаг» — добиться окончания военной операции и гарантий безопасности для Украины. Помимо этого он подчеркнул, что вопросы, по которым российская и украинская делегации могут достичь соглашения, должны быть вынесены на всеукраинский референдум.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.