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В Казахстане сообщили о задержании агента за подготовку покушения на Токаева

Ведомости

В Нур-Султане контрразведка Комитета национальной безопасности (КНБ) задержала агента иностранной разведки, который планировал совершить покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ряд госслужащих, сообщили в пресс-службе КНБ.

Гражданина Казахстана, который также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, задержали еще 25 марта, отмечает КНБ, который также опубликовал оперативное видео задержания.

При обыске у него изъяли иностранную снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Оружие в республику агент привез частями «в профессионально замаскированном виде», рассказали в пресс-службе.

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Задержанный также занимался в Казахстане продвижением «антироссийской пропаганды и созданием в обществе русофобских взглядов». Соответствующие материалы он публиковал в социальных сетях, рассказали в комитете.

Гражданин Казахстана признался в совершении указанных деяний по заданию иностранного государства, КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 255 («Акт терроризма») Уголовного кодекса республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных