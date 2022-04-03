В Казахстане сообщили о задержании агента за подготовку покушения на Токаева
В Нур-Султане контрразведка Комитета национальной безопасности (КНБ) задержала агента иностранной разведки, который планировал совершить покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ряд госслужащих, сообщили в пресс-службе КНБ.
Гражданина Казахстана, который также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, задержали еще 25 марта, отмечает КНБ, который также опубликовал оперативное видео задержания.
При обыске у него изъяли иностранную снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Оружие в республику агент привез частями «в профессионально замаскированном виде», рассказали в пресс-службе.
Задержанный также занимался в Казахстане продвижением «антироссийской пропаганды и созданием в обществе русофобских взглядов». Соответствующие материалы он публиковал в социальных сетях, рассказали в комитете.
Гражданин Казахстана признался в совершении указанных деяний по заданию иностранного государства, КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 255 («Акт терроризма») Уголовного кодекса республики.