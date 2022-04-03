Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна в случае выработки «конкретного документа», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Зеленским и она «гипотетически возможна».
«Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он выразил надежду, что подписание документа по итогам переговоров двух стран «станет важным шагом на пути нормализации обстановки».
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран. Переговоры делегаций продолжились в пятницу, 1 апреля, в режиме видеоконференции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что окончательные планы пока не одобрены, а российская сторона готовит ответ на письменные предложения Киева по соглашению. Лавров подчеркнул, что в переговорах есть «движение вперед» по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.
В конце марта Песков также не стал обозначать временные рамки возможной встречи президентов Путина и Зеленского. Переговорам глав государств должно предшествовать завершение работы по договору между Москвой и Киевом, говорил он.