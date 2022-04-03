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Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна в случае выработки «конкретного документа», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Зеленским и она «гипотетически возможна».

«Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он выразил надежду, что подписание документа по итогам переговоров двух стран «станет важным шагом на пути нормализации обстановки».

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По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран. Переговоры делегаций продолжились в пятницу, 1 апреля, в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что окончательные планы пока не одобрены, а российская сторона готовит ответ на письменные предложения Киева по соглашению. Лавров подчеркнул, что в переговорах есть «движение вперед» по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.

В конце марта  Песков также не стал обозначать временные рамки возможной встречи президентов Путина и Зеленского. Переговорам глав государств должно предшествовать завершение работы по договору между Москвой и Киевом, говорил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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