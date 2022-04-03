Блинкен связал возможную отмену санкций с итогами переговоров Москвы и Киева

Россия в свою очередь ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку. 15 марта РФ ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц, в том числе президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.