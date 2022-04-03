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Блинкен связал возможную отмену санкций с итогами переговоров Москвы и Киева

Ведомости

Санкции западных стран, введенные против России на фоне проведения спецоперации на Украине, могут быть сняты по результатам переговоров Москвы и Киева, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

В случае понимания, что российско-украинские переговоры могут привести к завершению конфликта, санкции будут сняты, отметил Блинкен.

«Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут», — сказал госсекретарь (цитата по ТАСС).

Президент США Джо Байден ранее заявил, что в отношении России действуют самые тяжелые в мировой истории «карательные санкции», однако будут введены новые. 

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Власти США ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны из-за спецоперации России на Украине. 24 марта минфин США ввел новые санкции в отношении президента Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Государственной думы. Также под санкции попали 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

В Евросоюзе сообщили о подготовке новых санкций против России, они не коснутся энергетического сектора, говорил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Усилить санкционное давление намерена и Япония. На нынешней стадии развития событий это единственный путь, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. 

Россия в свою очередь ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку. 15 марта РФ ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц, в том числе президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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