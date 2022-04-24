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Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов

Ведомости

Турция закрыла воздушное пространство страны для российских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о прекращении полетов президенту России Владимиру Путину, передает Daily Sabah.

«Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Отныне полеты прекращены», — сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Турция не участвует в санкциях против России. «Если компания хочет вести бизнес, она должна соблюдать наше и международное право», — заявил Чавушоглу.

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Говоря о переговорах России и Украины глава турецкого МИДа заявил, что «ведется закулисная дипломатия», а главам двух стран необходимо будет прийти к окончательному решению. 

Издание называет Турцию одной из самых активных стран, стремящихся к прекращению огня между Украиной и Россией, а роль посредника в переговорах «дает проблеск надежды» на достижение мира.

«С самого начала конфликта Анкара предлагала посредничество между двумя сторонами и проведение мирных переговоров, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечает Daily Sabah.

Турция не хочет быть стороной санкций против России и выступает за дипломатию, заявляла ранее Анкара. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба в марте провели  в Анталье личную встречу, посредником выступал Чавушоглу. 

28 февраля глава турецкого МИДа заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных