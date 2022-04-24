Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Турция закрыла воздушное пространство страны для российских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о прекращении полетов президенту России Владимиру Путину, передает Daily Sabah.
«Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Отныне полеты прекращены», — сказал Чавушоглу.
Министр добавил, что Турция не участвует в санкциях против России. «Если компания хочет вести бизнес, она должна соблюдать наше и международное право», — заявил Чавушоглу.
Говоря о переговорах России и Украины глава турецкого МИДа заявил, что «ведется закулисная дипломатия», а главам двух стран необходимо будет прийти к окончательному решению.
Издание называет Турцию одной из самых активных стран, стремящихся к прекращению огня между Украиной и Россией, а роль посредника в переговорах «дает проблеск надежды» на достижение мира.
«С самого начала конфликта Анкара предлагала посредничество между двумя сторонами и проведение мирных переговоров, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечает Daily Sabah.
Турция не хочет быть стороной санкций против России и выступает за дипломатию, заявляла ранее Анкара. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба в марте провели в Анталье личную встречу, посредником выступал Чавушоглу.
28 февраля глава турецкого МИДа заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине.