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РВСН: ракета «Сармат» сможет нести несколько гиперзвуковых ударных блоков

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что российская баллистическая ракета «Сармат» будет способна нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков. 

«Что касается "Сармата" — это другой ракетный комплекс. В основе у него лежит носитель, который намного мощнее [текущего] носителя «Авангарда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По словам Каракаева, ракетный комплекс создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом увеличения количества гиперзвуковых боевых блоков. Подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира, убежден командующий РВСН. 

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Генеральный директор разработавшего «Сармат» ГРЦ им. Макеева Владимир Дегтярь добавил, что ракета может обеспечить траекторию движения вокруг всего земного шара и позволяет наносить удар с любого направления. Глава предприятия назвал «Сармат» «венцом ракетной техники» и одной из лучших ракет в мире. 

20 апреля Минобороны сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с космодрома Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке». 

О разработке этой ракеты Владимир Путин впервые публично объявил 1 марта 2018 г. в обращении к Федеральному собранию, но решение о ее создании было принято еще в 2011 г. Ракета создавалась ГРЦ им. Макеева в Миассе, а ее производство разворачивается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных