РВСН: ракета «Сармат» сможет нести несколько гиперзвуковых ударных блоков

О разработке этой ракеты Владимир Путин впервые публично объявил 1 марта 2018 г. в обращении к Федеральному собранию, но решение о ее создании было принято еще в 2011 г. Ракета создавалась ГРЦ им. Макеева в Миассе, а ее производство разворачивается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты.