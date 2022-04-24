РВСН: ракета «Сармат» сможет нести несколько гиперзвуковых ударных блоков
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что российская баллистическая ракета «Сармат» будет способна нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков.
«Что касается "Сармата" — это другой ракетный комплекс. В основе у него лежит носитель, который намного мощнее [текущего] носителя «Авангарда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
По словам Каракаева, ракетный комплекс создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом увеличения количества гиперзвуковых боевых блоков. Подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира, убежден командующий РВСН.
Генеральный директор разработавшего «Сармат» ГРЦ им. Макеева Владимир Дегтярь добавил, что ракета может обеспечить траекторию движения вокруг всего земного шара и позволяет наносить удар с любого направления. Глава предприятия назвал «Сармат» «венцом ракетной техники» и одной из лучших ракет в мире.
20 апреля Минобороны сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с космодрома Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке».
О разработке этой ракеты Владимир Путин впервые публично объявил 1 марта 2018 г. в обращении к Федеральному собранию, но решение о ее создании было принято еще в 2011 г. Ракета создавалась ГРЦ им. Макеева в Миассе, а ее производство разворачивается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты.