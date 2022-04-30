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Макрон пообещал Зеленскому усилить военную поддержку Украины

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву, передает BFMTV со ссылкой на источники. Беседа глав двух государств состоялась в субботу.

«Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — сообщает издание.

Украинский президент также поблагодарил своего французского коллегу за уже отправленные 615 т помощи.

Макрон сообщил Зеленскому о своей «глубокой озабоченности» из-за продолжающихся бомбардировок на Украине. Он упомянул и стрельбу в Киеве, которая произошла в четверг во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Глава государства заявил, что страна продолжит помогать Зеленскому собирать доказательства военных преступлений.

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Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan. Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.

Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение.

«Красная черта заключается в том, чтобы не ввязаться непосредственно в конфликт. У нас такая стратегия с канцлером Олафом Шольцем: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не оказаться [вместе с Украиной] стороной конфликта», — сказал Макрон, не уточнив, может ли Париж поставить Киеву танки.

Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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