Макрон пообещал Зеленскому усилить военную поддержку Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву, передает BFMTV со ссылкой на источники. Беседа глав двух государств состоялась в субботу.
«Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — сообщает издание.
Украинский президент также поблагодарил своего французского коллегу за уже отправленные 615 т помощи.
Макрон сообщил Зеленскому о своей «глубокой озабоченности» из-за продолжающихся бомбардировок на Украине. Он упомянул и стрельбу в Киеве, которая произошла в четверг во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Глава государства заявил, что страна продолжит помогать Зеленскому собирать доказательства военных преступлений.
Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan. Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.
Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение.
«Красная черта заключается в том, чтобы не ввязаться непосредственно в конфликт. У нас такая стратегия с канцлером Олафом Шольцем: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не оказаться [вместе с Украиной] стороной конфликта», — сказал Макрон, не уточнив, может ли Париж поставить Киеву танки.
Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.