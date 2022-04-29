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США начали обучение украинских военных в Германии

Ведомости

Пентагон начал обучение военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Подготовка проходит на территории Германии.

«Сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем [вооружений] на военных базах США в Германии», — подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС). По его словам, подобные тренировки проходят не только в Германии, а «приблизительно в трех местах», однако отказался уточнить где именно. 

Процесс подготовки включает в себя применение артиллерийских орудий, обучение обращению с новыми радиолокационными станциями и бронетехникой, которые недавно были включены в американский пакет военной помощи Киеву. «У нас нет никаких планов вернуться к подготовке на территории Украины», - добавил Кирби, отметив, что рассматривается возможность дистанционного обучения.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.

Накануне Байден заявил, что подписал запрос конгрессу о выделении около $33 млрд, из которых $20,4 млрд направят на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.

Ранее по теме: Володин назвал военную помощь США для Украины «дорогой в долговую яму»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных