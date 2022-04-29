США начали обучение украинских военных в Германии

«Сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем [вооружений] на военных базах США в Германии», — подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС). По его словам, подобные тренировки проходят не только в Германии, а «приблизительно в трех местах», однако отказался уточнить где именно.