США начали обучение украинских военных в Германии
Пентагон начал обучение военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Подготовка проходит на территории Германии.
«Сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем [вооружений] на военных базах США в Германии», — подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС). По его словам, подобные тренировки проходят не только в Германии, а «приблизительно в трех местах», однако отказался уточнить где именно.
Процесс подготовки включает в себя применение артиллерийских орудий, обучение обращению с новыми радиолокационными станциями и бронетехникой, которые недавно были включены в американский пакет военной помощи Киеву. «У нас нет никаких планов вернуться к подготовке на территории Украины», - добавил Кирби, отметив, что рассматривается возможность дистанционного обучения.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.
Накануне Байден заявил, что подписал запрос конгрессу о выделении около $33 млрд, из которых $20,4 млрд направят на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.