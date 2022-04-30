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Путин подписал указ о выплатах по 10 000 рублей ветеранам ВОВ из Донбасса

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с «освобожденных территорий Украины» к Дню Победы. Участники войны получат по 10 000 руб., следует из указа, который опубликован в субботу на портале правовой информации. 

Указ подписан 30 апреля и вступает в силу со дня подписания.

«В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 руб.», — говорится в указе президента. 

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Путин поручил правительству «обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты», отмечается в документе. 

Ветераны Великой отечественной войны получили ежегодные выплаты в 10 000 руб. ко Дню Победы, сообщил ранее министр труда и соцразвития Антон Котяков. Выплаты получили 20 320 ветеранов.

Российский президент сегодня также подписал указ, устанавливающий выплаты в размере 5 млн руб. семьям волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. В случае ранения или иного увечья волонтер сможет претендовать на 3 млн руб., следует из документа.

Росмолодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности на территории Донбасса, а ФСБ и Минобороны — обеспечить безопасное пересечение границы волонтерами, говорится в указе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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