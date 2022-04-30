Путин подписал указ о выплатах по 10 000 рублей ветеранам ВОВ из Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с «освобожденных территорий Украины» к Дню Победы. Участники войны получат по 10 000 руб., следует из указа, который опубликован в субботу на портале правовой информации.