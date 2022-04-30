ТАСС: территорию завода «Азовсталь» покинули 25 мирных жителей
25 человек в субботу вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в украинском городе.
По его словам, среди покинувших предприятие мирных жителей было шестеро детей до 14 лет. Такую же информацию приводит «РИА Новости».
В пятницу семья из трех человек смогла покинуть «Азовсталь» по мирному коридору, сообщал телеканал «Россия-24». Мужчина рассказал, что в подземельях «Азовстали» остались 70 мирных жителей, среди них 17 детей.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что власти страны начали планировать эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». Такое решение было инициировано по итогам встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он предложил создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.
25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.