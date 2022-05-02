МИД Латвии призвал граждан покинуть Приднестровье
Латвийские власти призвали граждан страны, находящихся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), покинуть ее и воздержаться от поездок.
«С учетом деятельности вооруженных сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там — покинуть регион», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
На территории республики введен красный уровень террористической угрозы после того, как обстановка обострилась 25 апреля. Сначала было обстреляно из гранатомета здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе, после была атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк.
Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет. 27 апреля МВД республики подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии.
В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.