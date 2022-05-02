МИД Латвии призвал граждан покинуть Приднестровье

В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.