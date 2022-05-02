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МИД Латвии призвал граждан покинуть Приднестровье

Ведомости

Латвийские власти призвали граждан страны, находящихся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), покинуть ее и воздержаться от поездок.

«С учетом деятельности вооруженных сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там — покинуть регион», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

На территории республики введен красный уровень террористической угрозы после того, как обстановка обострилась 25 апреля. Сначала было обстреляно из гранатомета здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе, после была атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк.

Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет. 27 апреля МВД республики подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии.

В Киеве назвали эти инциденты «провокациями». Президент Молдавии Майя Санду связала их с силами «внутри Приднестровья», которые «выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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