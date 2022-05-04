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Главный раввин России раскритиковал слова Лаврова об антисемитах и Гитлере

Ведомости

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал заявление министра иностранных дел страны Сергея Лаврова о том, что худшими антисемитами были евреи и что Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение, передает Jewish Telegraphic Agency. Такие заявления Лавров сделал в интервью итальянской «Медиасет».

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что ошибался. Я думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу», — заявил Лазар агентству.

1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Министр заявил: «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь». По его словам, это ничего не значит, ведь сам еврейский народ говорит, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».

После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова для разъяснительной беседы. Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал заявление Лаврова непростительным и возмутительным и назвал его «ужасной исторической ошибкой». «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал Лапид.

В ответ на критику МИД России заявил, что правительство Израиля поддерживает неонацистский режим на Украине, а еврейское происхождение Зеленского не гарантирует защиты от «разгула неонацизма в стране». «История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — заявили МИДе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных