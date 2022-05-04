Главный раввин России раскритиковал слова Лаврова об антисемитах и Гитлере
Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал заявление министра иностранных дел страны Сергея Лаврова о том, что худшими антисемитами были евреи и что Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение, передает Jewish Telegraphic Agency. Такие заявления Лавров сделал в интервью итальянской «Медиасет».
«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что ошибался. Я думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу», — заявил Лазар агентству.
1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Министр заявил: «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь». По его словам, это ничего не значит, ведь сам еврейский народ говорит, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».
После этого МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова для разъяснительной беседы. Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал заявление Лаврова непростительным и возмутительным и назвал его «ужасной исторической ошибкой». «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал Лапид.
В ответ на критику МИД России заявил, что правительство Израиля поддерживает неонацистский режим на Украине, а еврейское происхождение Зеленского не гарантирует защиты от «разгула неонацизма в стране». «История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — заявили МИДе.