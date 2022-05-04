Главный раввин России раскритиковал слова Лаврова об антисемитах и Гитлере

1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Министр заявил: «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь». По его словам, это ничего не значит, ведь сам еврейский народ говорит, что «самые яркие антисемиты, как правило, евреи».