ЕС может запретить продажу недвижимости физлицам и организациям из России
Еврокомиссия намерена в рамках шестого пакета санкций запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
В соответствии с этим предложением будет запрещена прямая или косвенная продажа или передача «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу», следует из документа, который оказался в распоряжении агентства.
Запрет распространяется на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в государствах - членах ЕС. Ограничения не затронут тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель отмечал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня объявит о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть, а также об ограничениях в отношении банков России — Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT. Под ограничения попадут российские военные и три государственных телеканала.
Помимо этого Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его позиции по поводу спецоперации на территории Украины. Для принятия этого решения необходимо согласие всех членов союза. Инициатором введения ограничений против главы Русской православной церкви стала Литва.