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Политика

ЕС может запретить продажу недвижимости физлицам и организациям из России

Ведомости

Еврокомиссия намерена в рамках шестого пакета санкций запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе, сообщает агентство Bloomberg.

В соответствии с этим предложением будет запрещена прямая или косвенная продажа или передача «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу», следует из документа, который оказался в распоряжении агентства. 

Запрет распространяется на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в государствах - членах ЕС. Ограничения не затронут тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель отмечал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня объявит о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть, а также об ограничениях в отношении банков России — Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT. Под ограничения попадут российские военные и три государственных телеканала.

Помимо этого Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его позиции по поводу спецоперации на территории Украины. Для принятия этого решения необходимо согласие всех членов союза. Инициатором введения ограничений против главы Русской православной церкви стала Литва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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