Токаев объявил выговор послу после предложения переименовать Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу после заявления о необходимости «избавиться от названий времен СССР и колониальной России», а также вернуть казахстанской столице Нур-Султану название Астана, а Казахстан переименовать в Казахское Государство.
«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении Акорды (цитата по «КазТаг").
В соответствующем пункте Этического кодекса говорится, что чиновникам не следует публично выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности, если оно «не соответствует основным направлениям государственной политики».
Ранее Лама Шариф в соцсетях предложил через всенародный референдум, датой которого накануне утверждено 5 июня, скорректировать статью Конституции об «административно-территориальных регионах», «чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом».
Также он предложил переименовать Нур-Султан, названный прижизненно в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обратно в Астану (название столицы с 1998 по 2019 г.). Кроме того, по мнению дипломата, официальное название Республики Казахстан необходимо изменить на Казахское Государство, а также заменить заимствованное из русского языка слово «область» на казахский эквивалент слова «регион» для использования в наименованиях субъектов.
Ранее Токаев заявил, что, несмотря на необходимость укреплять казахский язык, являющийся государственным, это нужно делать не в ущерб остальным языкам, в том числе русскому — официальному.