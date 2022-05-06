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Токаев объявил выговор послу после предложения переименовать Казахстан

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу после заявления о необходимости «избавиться от названий времен СССР и колониальной России», а также вернуть казахстанской столице Нур-Султану название Астана, а Казахстан переименовать в Казахское Государство.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении Акорды (цитата по «КазТаг").

В соответствующем пункте Этического кодекса говорится, что чиновникам не следует публично выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности, если оно «не соответствует основным направлениям государственной политики».

Ранее Лама Шариф в соцсетях предложил через всенародный референдум, датой которого накануне утверждено 5 июня, скорректировать статью Конституции об «административно-территориальных регионах», «чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом».

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Также он предложил переименовать Нур-Султан, названный прижизненно в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обратно в Астану (название столицы с 1998 по 2019 г.). Кроме того, по мнению дипломата, официальное название Республики Казахстан необходимо изменить на Казахское Государство, а также заменить заимствованное из русского языка слово «область» на казахский эквивалент слова «регион» для использования в наименованиях субъектов.

Ранее Токаев заявил, что, несмотря на необходимость укреплять казахский язык, являющийся государственным, это нужно делать не в ущерб остальным языкам, в том числе русскому — официальному.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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