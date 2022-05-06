Токаев объявил выговор послу после предложения переименовать Казахстан

Также он предложил переименовать Нур-Султан, названный прижизненно в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обратно в Астану (название столицы с 1998 по 2019 г.). Кроме того, по мнению дипломата, официальное название Республики Казахстан необходимо изменить на Казахское Государство, а также заменить заимствованное из русского языка слово «область» на казахский эквивалент слова «регион» для использования в наименованиях субъектов.