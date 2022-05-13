Действующие депутаты составили 15% участников праймериз «Единой России»
13 мая заканчивается регистрация кандидатов на предварительное голосование для отбора кандидатов «Единой России», которые смогут принять участие в выборах депутатов разного уровня 11 сентября.
В праймериз решили поучаствовать 3766 человек, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. Еще около 100 кандидатов заявились на предварительное голосование, их заявки еще находятся на рассмотрении, добавил он.
Всего в парламентах разного уровня в 2022 г. будет замещено 687 мандатов.
Праймериз «Единой России» пройдут с 23 по 29 мая. Из зарегистрированных кандидатов 1729 – члены «Единой России», 432 – сторонники партии, еще 1605 — беспартийные. При этом действующих депутатов заксобраний и гордум 15% (556) от общего числа участников праймериз, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Число депутатов, которые решили переизбраться, в партии пока не обобщали, добавил единоросс: «Масштаб ротации [в заксобраниях и гордумах] будет понятен после завершения процедуры праймериз, 29 мая у нас начнется подведение [их] итогов».
Большая часть кандидатов на праймериз – выходцы из малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора (29%), на втором месте следуют представители сферы образования (22%), сказал собеседник в партии.
11% – общественники, 10% заняты в государственном и муниципальном управлении. 7% представляют социальную сферу, 6% – культуру, 5% – здравоохранение. Пойдут на праймериз и победители конкурса «Федеральный политстартап» для молодежи.