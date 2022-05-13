Газета
Политика

Действующие депутаты составили 15% участников праймериз «Единой России»

Ведомости

13 мая заканчивается регистрация кандидатов на предварительное голосование для отбора кандидатов «Единой России», которые смогут принять участие в выборах депутатов разного уровня 11 сентября.

В праймериз решили поучаствовать 3766 человек, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. Еще около 100 кандидатов заявились на предварительное голосование, их заявки еще находятся на рассмотрении, добавил он.

Всего в парламентах разного уровня в 2022 г. будет замещено 687 мандатов.

Праймериз «Единой России» пройдут с 23 по 29 мая. Из зарегистрированных кандидатов 1729 – члены «Единой России», 432 – сторонники партии, еще 1605 — беспартийные. При этом действующих депутатов заксобраний и гордум 15% (556) от общего числа участников праймериз, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. 

Число депутатов, которые решили переизбраться, в партии пока не обобщали, добавил единоросс: «Масштаб ротации [в заксобраниях и гордумах] будет понятен после завершения процедуры праймериз, 29 мая у нас начнется подведение [их] итогов».

Большая часть кандидатов на праймериз – выходцы из малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора (29%), на втором месте следуют представители сферы образования (22%), сказал собеседник в партии.

11% – общественники, 10% заняты в государственном и муниципальном управлении. 7% представляют социальную сферу, 6% – культуру, 5% – здравоохранение. Пойдут на праймериз и победители конкурса «Федеральный политстартап» для молодежи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных