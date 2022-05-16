Румыния, Грузия и Азербайджан пожаловались на изменение оценок на «Евровидении»

Портал «Новости-Грузия» передает, что национальное жюри также отдало максимальный балл Украине, но во время трансляции организаторы конкурса показали таблицу с 12 баллами, поставленными Великобритании, и страна получила только 6 баллов. Общественный вещатель заверил, что «Евровидению» направили нотариально заверенные результаты организаторам, которые приняли документ. Однако в эфире представитель Грузии не смог объявить эти результаты. В итоге представитель Европейского вещательного союза (EBU) объявил не соответствовавшие, по мнению грузин, цифры, сославшись на неполадки в получении информации.