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Румыния, Грузия и Азербайджан пожаловались на изменение оценок на «Евровидении»

Ведомости

Жюри Грузии и Азербайджана поставили максимальный балл Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы «Евровидения», а в Румынии заявили, что отдали 12 баллов Молдавии, вопреки официально опубликованным результатам конкурса.

Портал «Новости-Грузия» передает, что национальное жюри также отдало максимальный балл Украине, но во время трансляции организаторы конкурса показали таблицу с 12 баллами, поставленными Великобритании, и страна получила только 6 баллов. Общественный вещатель заверил, что «Евровидению» направили нотариально заверенные результаты организаторам, которые приняли документ. Однако в эфире представитель Грузии не смог объявить эти результаты. В итоге представитель Европейского вещательного союза (EBU) объявил не соответствовавшие, по мнению грузин, цифры, сославшись на неполадки в получении информации.

О том, что азербайджанское жюри также отдало максимальный балл Украине, а не Великобритании, заявила телеведущая Нармин Салманова, которой также не удалось озвучить в соответствующий момент эти результаты из-за заявленных европейской стороной технических проблем. По словам Салмановой, вещатель Азербайджана инициировал разбирательство по этому поводу.

Наконец, Румыния дала максимальный балл Молдавии, а не Украине, и, так же, как и в грузинском и азербайджанском случае, румынскую ведущую Эду Маркус, которая должна была объявить результаты своего национального жюри, не показали из-за якобы появившихся технических проблем. Вещатель Румынии, как и Грузии, настаивает, что вовремя передал нотариально заверенные результаты.

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Турине, с песней «Стефания». По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл — такие результаты назвали в ночь на воскресенье. Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.

Ранее по теме: Группа с Украины Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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