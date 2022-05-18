Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным
Предварительная подготовка к проведению прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже идет, однако дата ее проведения пока не утверждена, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — рассказал Песков.
Он не стал увязывать даты прямой линии и оглашения послания Федеральному собранию и отметил, что эти мероприятия «легко развести по времени». На вопрос, может ли послание быть оглашено во втором полугодии 2022 г., Песков не ответил.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямая линия состоялась в 2001 г. и затем проводилась каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов. Он поднимал разные темы: падение доходов россиян, отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, расходы на оборону, дело журналиста Ивана Голунова, закон об оскорблении власти, коррупцию в Россию и многое другое.