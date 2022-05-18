Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямая линия состоялась в 2001 г. и затем проводилась каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов. Он поднимал разные темы: падение доходов россиян, отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, расходы на оборону, дело журналиста Ивана Голунова, закон об оскорблении власти, коррупцию в Россию и многое другое.