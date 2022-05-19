МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины
Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Таким образом он прокомментировал призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине.
Руденко призвал организацию обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. «В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — отметил Руденко, подчеркнув, что этот вопрос необходимо рассматривать «двусторонне и комплексно» (цитата по ТАСС).
Бизли ранее призвал Россию открыть доступ к морским портам на Украине. По его словам, неоткрытие портов «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что приведет к голоду, дестабилизации народов и массовой миграции».
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — к массовому голоду.
Российская сторона уже отвергала обвинения США об ответственности за продовольственный кризис в мире. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда отметил, что вооруженные силы РФ не разрушали гражданскую инфраструктуру и не уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны.