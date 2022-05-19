МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины

Руденко призвал организацию обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. «В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — отметил Руденко, подчеркнув, что этот вопрос необходимо рассматривать «двусторонне и комплексно» (цитата по ТАСС).