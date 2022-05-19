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МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины

Ведомости

Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Таким образом он прокомментировал призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине.

Руденко призвал организацию обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. «В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — отметил Руденко, подчеркнув, что этот вопрос необходимо рассматривать «двусторонне и комплексно» (цитата по ТАСС).

Бизли ранее призвал Россию открыть доступ к морским портам на Украине. По его словам, неоткрытие портов «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что приведет к голоду, дестабилизации народов и массовой миграции».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — к массовому голоду.

Российская сторона уже отвергала обвинения США об ответственности за продовольственный кризис в мире. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда отметил, что вооруженные силы РФ не разрушали гражданскую инфраструктуру и не уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных