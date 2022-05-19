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Путин 20 мая проведет заседание Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 мая, проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности (СБ) страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что секретарь СБ Николай Патрушев выступит с основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве.

Последний раз заседание Совбеза проходило 13 мая. Тогда глава государства и постоянные члены СБ обменялись мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в связи с этим потенциальных угроз для безопасности России. 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление, однако Турция и Хорватия отрицательно оценили этот шаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных