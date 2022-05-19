Путин 20 мая проведет заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 мая, проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности (СБ) страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что секретарь СБ Николай Патрушев выступит с основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве.
Последний раз заседание Совбеза проходило 13 мая. Тогда глава государства и постоянные члены СБ обменялись мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в связи с этим потенциальных угроз для безопасности России. 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление, однако Турция и Хорватия отрицательно оценили этот шаг.