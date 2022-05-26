В Санкт-Петербурге отменят обязательный масочный режим
С 27 мая в Санкт-Петербурге отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, их ношение становится рекомендательным, следует из изменений в постановление о коронавирусных ограничениях, подписанное губернатором Александром Бегловым.
«С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга. Кроме того, с 27 мая снимается ограничение максимального количества человек для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.
В Москве масочный режим был отменен городскими властями в середине марта. 25 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.