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Общество

В Санкт-Петербурге отменят обязательный масочный режим

Ведомости

С 27 мая в Санкт-Петербурге отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, их ношение становится рекомендательным, следует из изменений в постановление о коронавирусных ограничениях, подписанное губернатором Александром Бегловым.

«С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга. Кроме того, с 27 мая снимается ограничение максимального количества человек для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.

В Москве масочный режим был отменен городскими властями в середине марта. 25 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.

Ранее по теме: Москва компенсирует «ковидные» штрафы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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