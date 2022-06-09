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Штаб ДНР сообщил о «боях за Славянск»

Ведомости

Бои за Славянск начались в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Накануне штаб сообщил, что силы ДНР продвинулись в направлении Артемовска и Славянска с севера и запада.

«В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении. 

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли центр города в районе площади Ленина. Эту информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщало о пострадавших — это две женщины и ребенок.

Ранее российские военные установили контроль над Херсонской и Запорожской областями. Эти два региона, ДНР и ЛНР ранее заявили о планах войти в состав России. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской республик. 24 февраля началась спецоперация на Украине, целью которой Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных