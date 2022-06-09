Штаб ДНР сообщил о «боях за Славянск»
Бои за Славянск начались в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Накануне штаб сообщил, что силы ДНР продвинулись в направлении Артемовска и Славянска с севера и запада.
«В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли центр города в районе площади Ленина. Эту информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщало о пострадавших — это две женщины и ребенок.
Ранее российские военные установили контроль над Херсонской и Запорожской областями. Эти два региона, ДНР и ЛНР ранее заявили о планах войти в состав России. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской республик. 24 февраля началась спецоперация на Украине, целью которой Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.