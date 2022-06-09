Штаб ДНР сообщил о «боях за Славянск»

Ранее российские военные установили контроль над Херсонской и Запорожской областями. Эти два региона, ДНР и ЛНР ранее заявили о планах войти в состав России. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской республик. 24 февраля началась спецоперация на Украине, целью которой Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.