La Stampa назвала цели визита Макрона, Шольца и Драги на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Украину 16 июня, пишет газета La Stampa.
В Киеве лидеры трех стран намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров. Официально Италия, Франция и Германия пока не сообщали об этой поездке.
На прошлой неделе в Елисейском дворце сообщили о готовности Франции принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления безопасного доступа к порту Одессы, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — сообщил Макрон.
Киев в июне посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Зеленский тогда подчеркнул, что «оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины». Цель визита Уоллеса он не уточнил.
В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России.
В апреле официальные лица США впервые посетили Киев с начала военной операции. Кроме того, в столицу Украины приезжали президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а в июне с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.