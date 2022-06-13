La Stampa назвала цели визита Макрона, Шольца и Драги на Украину

На прошлой неделе в Елисейском дворце сообщили о готовности Франции принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления безопасного доступа к порту Одессы, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — сообщил Макрон.