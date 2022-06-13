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La Stampa назвала цели визита Макрона, Шольца и Драги на Украину

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Украину 16 июня, пишет газета La Stampa.

В Киеве лидеры трех стран намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров. Официально Италия, Франция и Германия пока не сообщали об этой поездке.

На прошлой неделе в Елисейском дворце сообщили о готовности Франции принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления безопасного доступа к порту Одессы, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — сообщил Макрон.

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Киев в июне посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Зеленский тогда подчеркнул, что «оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины». Цель визита Уоллеса он не уточнил.

В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России.

В апреле официальные лица США впервые посетили Киев с начала военной операции. Кроме того, в столицу Украины приезжали президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а в июне с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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