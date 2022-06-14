Главы Калининградской и Свердловской областей пойдут на выборы от «Единой России»

20 мая президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами и поддержал их намерение переизбраться в качестве глав регионов на следующий срок. 6 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с губернаторами и врио глав регионов, которые будут выдвинуты на выборы от партии. На переизбрание на новый срок, кроме Алиханова и Куйвашева, пошли Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская обл.), Артур Парфенчиков (Карелия), Александр Бречалов (Удмуртия). Все они, кроме Парфенчикова, являются членами партии. Парфенчиков в «Единой России» не состоит, но на выборах 2017 г. выдвигался от нее.