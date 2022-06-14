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Главы Калининградской и Свердловской областей пойдут на выборы от «Единой России»

Ведомости

«Единая Россия» выдвинула действующих губернаторов Свердловской области Евгения Куйвашева и Калининградской области Антона Алиханова как кандидатов от партии на выборах глав субъектов осенью, сообщили в официальном Telegram-канале партии.

О том, что «Единая Россия» поддержит Алиханова, на конференции регионального отделения партии в Калининграде заявил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

20 мая президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами и поддержал их намерение переизбраться в качестве глав регионов на следующий срок. 6 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с губернаторами и врио глав регионов, которые будут выдвинуты на выборы от партии. На переизбрание на новый срок, кроме Алиханова и Куйвашева, пошли Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская обл.), Артур Парфенчиков (Карелия), Александр Бречалов (Удмуртия). Все они, кроме Парфенчикова, являются членами партии. Парфенчиков в «Единой России» не состоит, но на выборах 2017 г. выдвигался от нее.

В единый день голосования 11 сентября 2022 г. выборы губернаторов пройдут в 15 субъектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных