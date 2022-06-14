Главы Калининградской и Свердловской областей пойдут на выборы от «Единой России»
О том, что «Единая Россия» поддержит Алиханова, на конференции регионального отделения партии в Калининграде заявил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.
20 мая президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами и поддержал их намерение переизбраться в качестве глав регионов на следующий срок. 6 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с губернаторами и врио глав регионов, которые будут выдвинуты на выборы от партии. На переизбрание на новый срок, кроме Алиханова и Куйвашева, пошли Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская обл.), Артур Парфенчиков (Карелия), Александр Бречалов (Удмуртия). Все они, кроме Парфенчикова, являются членами партии. Парфенчиков в «Единой России» не состоит, но на выборах 2017 г. выдвигался от нее.
В единый день голосования 11 сентября 2022 г. выборы губернаторов пройдут в 15 субъектах.