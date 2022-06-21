Медведев: Запад переманивает российских специалистов за границу
Страны Запада массированно обрабатывают российских специалистов, побуждая их переехать за границу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
«Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в таких шагах нет «ничего нового» и Россия должна иметь защиту от подобных рычагов давления.
Он также призвал опираться в сфере IT только на собственные силы, поскольку в обозримом будущем Россия не сможет покупать компоненты для отрасли. «Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности», – подчеркнул зампред Совбеза.
17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, по данным операторов связи, 80% людей, покинувших Россию после 24 февраля, вернулись в страну. Также он добавил, что «весь кадровый костяк остается в России».