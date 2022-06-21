Медведев: Запад переманивает российских специалистов за границу

Он также призвал опираться в сфере IT только на собственные силы, поскольку в обозримом будущем Россия не сможет покупать компоненты для отрасли. «Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности», – подчеркнул зампред Совбеза.