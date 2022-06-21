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Медведев: Запад переманивает российских специалистов за границу

Ведомости

Страны Запада массированно обрабатывают российских специалистов, побуждая их переехать за границу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

«Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в таких шагах нет «ничего нового» и Россия должна иметь защиту от подобных рычагов давления.

Он также призвал опираться в сфере IT только на собственные силы, поскольку в обозримом будущем Россия не сможет покупать компоненты для отрасли. «Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности», – подчеркнул зампред Совбеза.

17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, по данным операторов связи, 80% людей, покинувших Россию после 24 февраля, вернулись в страну. Также он добавил, что «весь кадровый костяк остается в России».

Ранее по теме: Шадаев: 80% покинувших Россию после начала спецоперации граждан вернулись домой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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