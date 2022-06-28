Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Украины

Накануне в торговом центре «Амстор» города Кременчуг Полтавской области Украины произошел взрыв, после которого начался пожар на всей площади ТЦ (более 10 000 кв. м). Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что в ТЦ попала ракета.