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Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Украины

Ведомости

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица запросил провести срочно заседание Совбеза организации по ситуации на Украине, сообщили «РИА Новости». Заседание начнется во вторник, 28 июня, в 15:00 (22:00 мск).

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины"», — говорится в письме Кислицы председателю совета безопасности.

Он попросил, чтобы перед Совбезом с докладом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кислица обвинил Россию в интенсификации ракетных обстрелов Украины 25-27 июня. По его словам, российские войска якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Накануне в торговом центре «Амстор» города Кременчуг Полтавской области Украины произошел взрыв, после которого начался пожар на всей площади ТЦ (более 10 000 кв. м). Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что в ТЦ попала ракета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных