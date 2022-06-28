Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Украины
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица запросил провести срочно заседание Совбеза организации по ситуации на Украине, сообщили «РИА Новости». Заседание начнется во вторник, 28 июня, в 15:00 (22:00 мск).
«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины"», — говорится в письме Кислицы председателю совета безопасности.
Он попросил, чтобы перед Совбезом с докладом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кислица обвинил Россию в интенсификации ракетных обстрелов Украины 25-27 июня. По его словам, российские войска якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.
Накануне в торговом центре «Амстор» города Кременчуг Полтавской области Украины произошел взрыв, после которого начался пожар на всей площади ТЦ (более 10 000 кв. м). Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что в ТЦ попала ракета.