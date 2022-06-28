Сенатор Джабаров: попытки НАТО забрать Калининград закончатся войной

По словам сенатора, страны-члены НАТО «прощупывают на решимость, твердость» Россию, но она никогда не отдаст ни пяди земли. Он также добавил, что проблема транзита товаров можно решить дипломатическими путями. «Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары. Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – отметил Джабаров.