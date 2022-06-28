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Сенатор Джабаров: попытки НАТО забрать Калининград закончатся войной

Ведомости

Россия не уступит территорию Калининградской области, заявил в интервью РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – подчеркнул он.

По словам сенатора, страны-члены НАТО «прощупывают на решимость, твердость» Россию, но она никогда не отдаст ни пяди земли. Он также добавил, что проблема транзита товаров можно решить дипломатическими путями. «Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары. Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – отметил Джабаров.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении железнодорожного транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако это ограничение не касалось Калининградской области.

Ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита между Калининградской областью и остальной частью России является первым шагом для ЕС и НАТО на пути к «отсечению» региона, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных