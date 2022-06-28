Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 военных под Харьковом
Силами ВКС уничтожены в районе Харькова более 100 украинских солдат и иностранных наемников, а также до 15 единиц техники, говорится в сообщении Минобороны России.
«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — заявил Минобороны.
Ранее Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале статистику по иностранным наемникам, выступающим на стороне ВСУ. По данным Минобороны, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Большинство из них – из Польши (1831), Канады (601), США (530). Румынии (504), Великобритании (422) и Хорватии (204).
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.