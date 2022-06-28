Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 военных под Харьковом

Ранее Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале статистику по иностранным наемникам, выступающим на стороне ВСУ. По данным Минобороны, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Большинство из них – из Польши (1831), Канады (601), США (530). Румынии (504), Великобритании (422) и Хорватии (204).