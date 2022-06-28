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Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 военных под Харьковом

Ведомости

Силами ВКС уничтожены в районе Харькова более 100 украинских солдат и иностранных наемников, а также до 15 единиц техники, говорится в сообщении Минобороны России.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — заявил Минобороны.

Ранее Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале статистику по иностранным наемникам, выступающим на стороне ВСУ. По данным Минобороны, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Большинство из них – из Польши (1831), Канады (601), США (530). Румынии (504), Великобритании (422) и Хорватии (204).

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных