ФСБ заявила о задержании готовивших захват власти под Волгоградом
В Волгоградской области задержана группа местных жителей, подозреваемых в «подготовке к захвату власти с применением оружия». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
«Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС). В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Конкретные места задержаний в регионе в пресс-службе не уточнили.
Накануне ФСБ сообщила, что задержала в Дагестане «финансиста» запрещенной в России террористической организации. По данным спецслужбы, этот человек переводил деньги террористам группировки, устроившим ряд атак, в том числе, в клубе в Стамбуле в 2017 г., жертвами которого стали 39 человек. Подозреваемый арестован.