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ФСБ заявила о задержании готовивших захват власти под Волгоградом

Ведомости

В Волгоградской области задержана группа местных жителей, подозреваемых в «подготовке к захвату власти с применением оружия». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС). В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Конкретные места задержаний в регионе в пресс-службе не уточнили.

Накануне ФСБ сообщила, что задержала в Дагестане «финансиста» запрещенной в России террористической организации. По данным спецслужбы, этот человек переводил деньги террористам группировки, устроившим ряд атак, в том числе, в клубе в Стамбуле в 2017 г., жертвами которого стали 39 человек. Подозреваемый арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных