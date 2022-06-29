ФСБ заявила о задержании готовивших захват власти под Волгоградом

«Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС). В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Конкретные места задержаний в регионе в пресс-службе не уточнили.