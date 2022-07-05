Путин поддержал идею производства кормов для животных в России

В ходе встречи Здунов рассказал, что Мордовия полностью сама выращивает корма для животных. По его словам, появилось новое направление для инвестирования — производство кормов для домашних животных. Здунов отметил, что этот рынок был почти полностью импортным, но первая продукция мордовских производителей уже поступила в магазины. Сейчас производители из Мордовии «нацелены завоевать» рынок, отметил Здунов. Президент также отметил, что считает отечественную продукцию соответствующей стандартам качества.