Путин поддержал идею производства кормов для животных в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Мордовии Артема Здунова нарастить в России производство кормов для домашних животных. Президент был удивлен, что рынок кормов был практически полностью импортным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
В ходе встречи Здунов рассказал, что Мордовия полностью сама выращивает корма для животных. По его словам, появилось новое направление для инвестирования — производство кормов для домашних животных. Здунов отметил, что этот рынок был почти полностью импортным, но первая продукция мордовских производителей уже поступила в магазины. Сейчас производители из Мордовии «нацелены завоевать» рынок, отметил Здунов. Президент также отметил, что считает отечественную продукцию соответствующей стандартам качества.
20 июня компания «Петэксперт» заявила, что построит завод по производству кормов для животных в ОЭЗ «Липецк». На заводе будет производиться корм для кошек и собак.
30 июня правительство ограничило вывоз за границу аминокислот, которые добавляют в рацион сельскохозяйственных животных, а также риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря 2022 г. В министерстве пояснили, что такие меры приняли для обеспечения продовольственной безопасности России, сохранения стабильных внутренних цен на эти товары и для поддержки отраслей животноводства и переработки.