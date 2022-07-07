Минобороны получило доклад о деятельности структуры Пентагона на Украине

Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.