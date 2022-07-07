Минобороны получило доклад о деятельности структуры Пентагона на Украине
В ходе спецоперации Минобороны получило итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, структурное подразделение Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программ. В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины», — отметил Кириллов.
По его словам, государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ.
В конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщил Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
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