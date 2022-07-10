ЛДПР предложила называть президента России «правителем»

«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», — заявили либерал-демократы.