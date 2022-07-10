ЛДПР предложила называть президента России «правителем»
Фракция ЛДПР предложила использовать термин «правитель» вместо слова «президент», чтобы последнее в России «не укоренилось окончательно». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позже. В ЛДПР заявили, что слово президент «всегда смущало» партию.
«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.
Там добавили, что соответствующую поправку франция предлагала во время внесения изменений в Конституцию в 2020 г., однако тезис не учли.
ЛДПР считает президента 1991 г. и нынешнего главу государства разными по статусу, поскольку Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а сейчас президент избирается по Конституции России.
«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», — заявили либерал-демократы.