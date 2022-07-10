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ЛДПР предложила называть президента России «правителем»

Ведомости

Фракция ЛДПР предложила использовать термин «правитель» вместо слова «президент», чтобы последнее в России «не укоренилось окончательно». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.

Там отметили, что термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позже. В ЛДПР заявили, что слово президент «всегда смущало» партию.

«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.

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Там добавили, что соответствующую поправку франция предлагала во время внесения изменений в Конституцию в 2020 г., однако тезис не учли. 

ЛДПР считает президента 1991 г. и нынешнего главу государства разными по статусу, поскольку Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а сейчас президент избирается по Конституции России.

«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», — заявили либерал-демократы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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