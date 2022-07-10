ТАСС сообщил о нескольких взрывах в Херсоне
В Херсоне четыре раза сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС. В городе, по предварительной информации, прогремело четыре взрыва.
«В небе над Херсоном, предварительно, прогремели четыре взрыва, видны следы срабатывания российских систем ПВО», — сообщает агентство.
По информации корреспондента, на улице Перекопской в центре Херсона виден дым.
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. В Херсонской области на этой неделе было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.