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ТАСС сообщил о нескольких взрывах в Херсоне

Ведомости

В Херсоне четыре раза сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС. В городе, по предварительной информации, прогремело четыре взрыва.

«В небе над Херсоном, предварительно, прогремели четыре взрыва, видны следы срабатывания российских систем ПВО», — сообщает агентство.

По информации корреспондента, на улице Перекопской в центре Херсона виден дым.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. В Херсонской области на этой неделе было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных