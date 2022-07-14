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Володин: отказ Украины от переговоров может обернуться потерей государственности

Ведомости

Отказ украинской стороны от переговоров с Россией о мире ухудшает перспективы сохранения государственности этой страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР.

«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента. 

По его словам, Вашингтон и Брюссель «полностью и систематически игнорировали все предложения» России по нормализации ситуации, «гарантиям глобальной и европейской безопасности», а также поощряли претензии Киева на обладание оружием массового поражения.

«Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, «до последнего украинца», все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал», — заключил политик.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько встреч в Белоруссии, а затем в Турции. С начала мая Москва заявляет, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда Киев восстановит контроль над всей территорией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для продолжения переговоров Украине нужно принять все условия России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных