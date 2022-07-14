Володин: отказ Украины от переговоров может обернуться потерей государственности

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько встреч в Белоруссии, а затем в Турции. С начала мая Москва заявляет, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда Киев восстановит контроль над всей территорией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для продолжения переговоров Украине нужно принять все условия России.