Володин: отказ Украины от переговоров может обернуться потерей государственности
Отказ украинской стороны от переговоров с Россией о мире ухудшает перспективы сохранения государственности этой страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР.
«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
По его словам, Вашингтон и Брюссель «полностью и систематически игнорировали все предложения» России по нормализации ситуации, «гарантиям глобальной и европейской безопасности», а также поощряли претензии Киева на обладание оружием массового поражения.
«Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, «до последнего украинца», все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал», — заключил политик.
Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько встреч в Белоруссии, а затем в Турции. С начала мая Москва заявляет, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда Киев восстановит контроль над всей территорией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для продолжения переговоров Украине нужно принять все условия России.
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