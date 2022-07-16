Володин заявил, что поставляемые Киеву ракеты могут «прилететь обратно»

«Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист в должности министра обороны. Потому я сейчас не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам о других видах вооружений, о которых я раньше даже не подозревал. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS», — сказал Резников.