Володин заявил, что поставляемые Киеву ракеты могут «прилететь обратно»
Поставляемые Украине США и Евросоюзом ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал слова главы Минобороны Украины, который сказал, что не может отличить один вид вооружения от другого.
«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC не смог ответить на вопрос, какую часть страны могут защитить два зенитных ракетных комплекса NASAMS.
«Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист в должности министра обороны. Потому я сейчас не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам о других видах вооружений, о которых я раньше даже не подозревал. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS», — сказал Резников.
По мнению Володина, Вашингтон хочет продолжать войну «до последнего украинца» и тем самым делает «заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться».
Ранее спикер Госдумы заявил, что отказ украинской стороны от переговоров с Россией о мире ухудшает перспективы сохранения государственности этой страны.