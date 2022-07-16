Байден исключил уход США с Ближнего Востока и заполнение «вакуума» Россией и КНР

Президент США Джо Байден 15 июля прибыл из Израиля в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Reuters писал, что его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, которого считают причастным к убийству в 2018 г. журналиста Джамаля Хашкаджи, писавшего критические статьи о политике Эр-Рияда. Как ожидается, во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире.