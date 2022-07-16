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Байден исключил уход США с Ближнего Востока и заполнение «вакуума» Россией и КНР

Ведомости

Президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что США не позволят России и Китаю занять их место на Ближнем Востоке, Штаты намерены продолжить взаимодействие с регионом. Об этом Байден сообщил на саммите лидеров стран Персидского залива, а также лидеров Ирака, Египта и Иордании, передает The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном… США будут оставаться активным партнером на Ближнем Востоке», — сказал американский президент.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у Байдена на пятницу были запланированы двусторонние контакты с саудовским руководством, а сегодня он проводит переговоры с руководством Египта, ОАЭ и Ирака, после чего участвует в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива «плюс три». 

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«Там он ясно и по существу изложит его видение и его стратегию по взаимодействию Америки на Ближнем Востоке», — отмечал Салливан (цитата по ТАСС).

Президент США Джо Байден 15 июля прибыл из Израиля в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Reuters писал, что его встретил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, которого считают причастным к убийству в 2018 г. журналиста Джамаля Хашкаджи, писавшего критические статьи о политике Эр-Рияда. Как ожидается, во время визита Байден будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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