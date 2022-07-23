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Премьер Венгрии Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций

Ведомости

Западные санкции против России не пошатнули Москву, в то время как Европа лишилась четырех правительств и находится в кризисе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах... Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнутся с резким повышением цен... И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

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Венгерский премьер заявил, как пишет Reuters, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении конфликта на Украине.

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы в войне», — сказал Орбан, добавив, что Венгрия не будет участвовать в боевых действиях в соседней стране.

Ранее Орбан говорил, что санкции Евросоюза против России не способствуют урегулированию ситуации на Украине и не оказывают ей помощи, а лишь вредят европейским странам. Введением санкций ЕС не только выстрелил себе в ногу, и Европе нужно готовиться к экономическому спаду, отмечал премьер-министр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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