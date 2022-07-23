Премьер Венгрии Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах... Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнутся с резким повышением цен... И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).