Пророссийские власти Запорожья попросят ЦИК помочь провести референдум
Пророссийские власти Запорожской области намерены попросить Центризбирком РФ о помощи в организации и проведении референдума по вхождению в состав России. Представители парламентов 16 государств выразили желание стать наблюдателями на референдуме, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
«Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией. Потому что мы можем провести все, что угодно, а нам скажут: "Извините, вы не в том формате"», — сказал Рогов, подчеркнув, что необходимо «говорить на одном языке — языке российского закона».
Наблюдать за проведением процедуры изъявили желание представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки, отметил член ВГА. В частности, в Запорожье готовы приехать граждане Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики.
Рогов считает, что явка на референдум может достичь 70%. Эта «реальная социология» известна как России, так и ее противникам, большинство людей выступают за воссоединение с РФ, заявил он.
В Запорожской области подготовят «сотни» участков для проведения голосования, а вопросы для него «еще формируются, идут консультации, в том числе с нашими коллегами в Херсонской области и в большой России».
«Референдум будет на той части, которая будет под нашим контролем на момент референдума. Будет освобождено Запорожье — отлично, не будет — проведем на той территории, которая будет под контролем», — сказал Рогов.
Ранее Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России может пройти в первой половине сентября. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день, добавил он. Вхождение в состав России Херсонской области допускал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также допустил, что осенью российские власти будут принимать в состав страны новые территории.