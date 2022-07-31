Пророссийские власти Запорожья попросят ЦИК помочь провести референдум

«Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией. Потому что мы можем провести все, что угодно, а нам скажут: "Извините, вы не в том формате"», — сказал Рогов, подчеркнув, что необходимо «говорить на одном языке — языке российского закона».