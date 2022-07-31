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Пророссийские власти Запорожья попросят ЦИК помочь провести референдум

Ведомости

Пророссийские власти Запорожской области намерены попросить Центризбирком РФ о помощи в организации и проведении референдума по вхождению в состав России. Представители парламентов 16 государств выразили желание стать наблюдателями на референдуме, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией. Потому что мы можем провести все, что угодно, а нам скажут: "Извините, вы не в том формате"», — сказал Рогов, подчеркнув, что необходимо «говорить на одном языке — языке российского закона».

Наблюдать за проведением процедуры изъявили желание представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки, отметил член ВГА. В частности, в Запорожье готовы приехать граждане Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики. 

Рогов считает, что явка на референдум может достичь 70%. Эта «реальная социология» известна как России, так и ее противникам, большинство людей выступают за воссоединение с РФ, заявил он.  

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В Запорожской области подготовят «сотни» участков для проведения голосования, а вопросы для него «еще формируются, идут консультации, в том числе с нашими коллегами в Херсонской области и в большой России».

«Референдум будет на той части, которая будет под нашим контролем на момент референдума. Будет освобождено Запорожье — отлично, не будет — проведем на той территории, которая будет под контролем», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России может пройти в первой половине сентября. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день, добавил он. Вхождение в состав России Херсонской области допускал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также допустил, что осенью российские власти будут принимать в состав страны новые территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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