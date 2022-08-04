Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших после обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела поселка Климово в Брянской области из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны Украины пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Уточняется, что они получили легкие осколочные ранения.
«Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры», — написал Богомаз.
30 июля Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка. В результате обстрела были повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Днем ранее обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. В результате никто не пострадал.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. С тех пор его неоднократно продлевали, сейчас он действует до 7 августа.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также помогать специальным службам.
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