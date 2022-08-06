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Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

Ведомости

Президент России Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым», – сказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Чечни.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Сочи встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Общение проходило сначала в двустороннем, а затем в расширенном составе – к главам государств присоединились члены их делегаций. Переговоры продлились более четырех часов и завершились подписанием совместного заявления.

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В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что президенты подтвердили «общую волю к дальнейшему развитию отношений на основе уважения» и признания «взаимных интересов» в соответствии с международными обстоятельствами.

Путин и Эрдоган договорились наращивать объем двусторонней торговли «на сбалансированной основе», «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в экономике и энергетике». Лидеры России и Турции пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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