Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым
Президент России Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым», – сказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Чечни.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Сочи встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Общение проходило сначала в двустороннем, а затем в расширенном составе – к главам государств присоединились члены их делегаций. Переговоры продлились более четырех часов и завершились подписанием совместного заявления.
В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что президенты подтвердили «общую волю к дальнейшему развитию отношений на основе уважения» и признания «взаимных интересов» в соответствии с международными обстоятельствами.
Путин и Эрдоган договорились наращивать объем двусторонней торговли «на сбалансированной основе», «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в экономике и энергетике». Лидеры России и Турции пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.