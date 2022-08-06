Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Сочи встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Общение проходило сначала в двустороннем, а затем в расширенном составе – к главам государств присоединились члены их делегаций. Переговоры продлились более четырех часов и завершились подписанием совместного заявления.