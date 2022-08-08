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Песков заявил, что расчет в нацвалютах c Турцией не имеет цели обрушить доллар

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увеличение объема доли расчетов в национальной валюте с Турцией. По его словам, за этим не стоит цели обрушить никакую национальную валюту, в частности доллар, сообщает «РИА Новости»

Песков отметил, что доллар перестал быть надежной резервной валютой, эти опасения, сказал он, разделяют сейчас множество стран. «К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

О намерении Турции отказаться от доллара при оплате российских энергоносителей стало известно 19 июля, сообщало агентство Bloomberg. Оплата в национальной валюте поможет Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов страны. Более того, Турция сможет закупать российские энергоносители в рублях, Россия в свою очередь сможет оплачивать товары и услуги от турецких поставщиков при помощи лиры.

Президент России Владимир Путин 14 апреля заявил о намерении повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок. Это было сделано в ответ на санкции Запада после начала военной спецоперации на Украине.

5 августа Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Сочи договорились, что Турция начнет постепенно платить за российский газ в рублях. «Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — прокомментировал тогда договоренность вице-премьер Александр Новак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных