Песков заявил, что расчет в нацвалютах c Турцией не имеет цели обрушить доллар

5 августа Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Сочи договорились, что Турция начнет постепенно платить за российский газ в рублях. «Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — прокомментировал тогда договоренность вице-премьер Александр Новак.