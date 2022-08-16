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Банки Литвы будут в исключительных случаях принимать оплату транзита в Калининград

Ведомости

Министерство транспорта Литвы попросило свои коммерческие банки оценивать обстоятельства и лишь в исключительных случаях осуществлять расчеты, которые связаны с транзитом в Калининград, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство ELTA.

Минтранс Литвы отметил, что ассоциации банков страны, ответственные организации и непосредственно сами банки часто проводят консультации по конкретным случаям. Несмотря на это, окончательное решение о принятии платежей все же остается не за государственными структурами.

Накануне литовский коммерческий «Шяуляй банк», через который проходила оплата калининградского транзита, прекратил принимать платежи в рублях. Более того, с 1 сентября банк собирается остановить любые операции с российской стороной во всех валютах.

Данное решение прокомментировали в Калининградской области. Руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что решение «Шяуляй банка» не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте.

В МИДе России также отреагировали на эту ситуацию: временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Литве стоит прекратить заниматься разными «придумками» и перестать препятствовать российскому транзиту в Калининград. Он также заявил, что за решением о прекращении расчетов в рублях стоит не руководство «Шяуляй банка», а Вильнюс.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего железнодорожный транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных