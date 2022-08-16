Банки Литвы будут в исключительных случаях принимать оплату транзита в Калининград
Министерство транспорта Литвы попросило свои коммерческие банки оценивать обстоятельства и лишь в исключительных случаях осуществлять расчеты, которые связаны с транзитом в Калининград, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство ELTA.
Минтранс Литвы отметил, что ассоциации банков страны, ответственные организации и непосредственно сами банки часто проводят консультации по конкретным случаям. Несмотря на это, окончательное решение о принятии платежей все же остается не за государственными структурами.
Накануне литовский коммерческий «Шяуляй банк», через который проходила оплата калининградского транзита, прекратил принимать платежи в рублях. Более того, с 1 сентября банк собирается остановить любые операции с российской стороной во всех валютах.
Данное решение прокомментировали в Калининградской области. Руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что решение «Шяуляй банка» не повлияет на железнодорожный грузовой транзит в Калининградскую область, поскольку счета на его обслуживание и раньше выставлялись в валюте.
В МИДе России также отреагировали на эту ситуацию: временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Литве стоит прекратить заниматься разными «придумками» и перестать препятствовать российскому транзиту в Калининград. Он также заявил, что за решением о прекращении расчетов в рублях стоит не руководство «Шяуляй банка», а Вильнюс.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускал, что Литва в итоге перестанет пропускать транспорт, в результате чего железнодорожный транзит в регион может прекратиться 1 сентября. По словам Алиханова, власти региона сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь.
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