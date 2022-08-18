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МИД РФ: демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой

Ведомости

Предложение о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, поскольку такой шаг сделает станцию более уязвимой, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Нечаев отметил, что Киев неоднократно устраивал провокации вокруг ЗАЭС. Он также  добавил, что украинские власти не в состоянии «контролировать националистические формирования». 

«По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС», – сказал представитель МИД (цитата по ТАСС). 

Кроме того, Нечаев выразил надежду, что поездка делегации МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшее время. Он добавил, что визит экспертов был согласован еще в июне, но не случился по вине руководства Секретариата ООН.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерреша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных. 

Идея демилитаризации территории близ станции, в том числе поднималась на заседании Совбеза ООН, которое состоялось 11 августа по запросу России. Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение может привести к новым провокациям и атакам. 

16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

18 августа Антониу Гутерреш прибыл во Львов для участия в трехсторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что на встрече, в том числе обсудят ситуацию вокруг ЗАЭС.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных